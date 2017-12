Bologna-Juventus, Douglas Costa o Bernardeschi dal 1' nel tridente

Insidiosa trasferta a Bologna per la Juventus: Allegri cambia ancora formazione, spazio a uno fra Douglas Costa e Bernardeschi nel tridente.

La Juventus, dopo il pareggio interno contro l'Inter, è attesa a Bologna da un'insidiosa trasferta. Massimiliano Allegri continua a cambiare formazione e nell'undici di partenza contro gli emiliani è possibile una novità importante.

Sebbene nelle ultime ore salgano le quotazioni di Douglas Costa, in lizza per un posto dal 1' c'è anche Federico Bernardeschi. L'ex viola, nel caso venisse scelto dal suo allenatore, agirebbe da esterno alto di destra nel tridente che sarà completato da Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic.

Nuova esclusione all'orizzonte dunque per Paulo Dybala, che partirà ancora una volta dalla panchina. Finora Bernardeschi è stato utilizzato con il contagocce da Allegri, che lo ha sì mandato in campo in 15 occasioni, ma in appena 3 gare (tutte in campionato) lo ha schierato titolare. In Serie A le presenze sono state 10, con 2 goal e 2 assist.

Per il giocatore di Carrara a Bologna potrebbe arrivare, dal 1' o a partita in corso, una chance da sfruttare per scalare le gerarchie nella squadra bianconera. Importante del resto, è la media-goal dell'ex viola: complessivamente infatti Bernardeschi ha messo insieme 3 reti (una in Champions League) in appena 117 minuti giocati finora.

Quanto al ruolo che ricoprirebbe in campo Bernardeschi, lo stesso Allegri ha assicurato: "Può giocare da esterno o addirittura, in certe partite, potrebbe anche fare la mezzala".

Anche le statistiche giocano peraltro a favore dell'ex viola: il giocatore della Juventus al Dall'Ara ha già fatto goal il 6 febbraio 2016 con la maglia della Fiorentina. Douglas Costa resta il favorito per il ruolo di esterno offensivo di destra, ma non è da escludere la possibile sorpresa Bernardeschi, che partendo da destra avrebbe modo di convergere verso il centro e cercare la conclusione con il mancino. Allegri scioglierà il dubbio nelle prossime ore.