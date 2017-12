Bologna-Juventus, Buffon e Chiellini out: novità di formazione per Allegri

Allegri proverà a recuperare Buffon e Chiellini per la sfida di campionato contro la Roma: Pjanic in dubbio per il Bologna.

Non è mai stato un giocatore da 38 su 38, Gigi Buffon . Nel corso della sua carriera alla Juventus , infatti, il capitano ed estremo difensore bianconero ha spesso saltato gare per infortunio o per un minimo turnover in virtù degli impegni europei della sua Madama. E il 2017/2018 non fa eccezione.

Allegri ha scelto Szczesny di sua iniziativa in qualche occasione, ad esempio contro Benevento e Chievo, ma ora è costretto a puntare sul polacco a causa di un problema muscolare accusato da Buffon durante questo mese. Ko contro l'Inter, salterà anche il Bologna.

Buffon non riuscirà a recuperare, infatti, per il prossimo impegno di campionato, che vedrà la Juventus giocare a Bologna per tentare di riprendersi la vetta della Serie A: insieme a lui anche out Giorgio Chiellini , quest'ultimo per un infortunio alla coscia.

Al posto di Chiellini dovrebbe essere riproposto Rugani, al fianco di un Benatia finalmente scintillante: scalpita anche Barzagli, ma l'esperto difensore bianconero dovrebbe giocare in Coppa Italia contro il Genoa, in virtù dell'indisponibilità di Chiellini anche per tale gara.

Se Chiellini e Buffon salteranno le prossime due gare ufficiali della Juventus, Allegri spera di poter contare su Pjanic già contro il Bologna: il 4-3-2-1 è entrato di forza nell'ambiente bianconero e il bosniaco è pedina fondamentale per bilanciarlo.

Pjanic non verrà comunque rischiato in caso di problemi persistenti alla coscia (sinistra, a differenza di Chiellini): pronto il trio Marchisio-Matuidi-Khedira per continuare con lo stesso modulo autunnale adottato da Allegri. E che in caso di conferme diventerà anche invernale.