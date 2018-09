Bologna-Inter, le pagelle: Nainggolan subito decisivo, male Dzemaili

Nainggolan trascina subito l'Inter, bene anche Politano e Handanovic, poco lucido Keita. Nel Bologna male Dzemaili.

BOLOGNA

SKORUPSKI 5: Ad inizio gara sfiora la papera in uscita, molto insicuro sui palloni alti. Migliora leggermente nella ripresa.

DE MAIO 5,5: Prima da titolare in questa nuova Serie A e qualche incertezza nella gestione del pallone, sostituito nel secondo tempo. (72' ORSOLINI 5,5: Spesso in ritardo negli interventi, non riesce a dare la giusta scossa in fase offensiva).

DANILO 6: Gestisce bene la linea a tre ed è puntuale negli anticipi sulle trame centrali. Sbanda anche lui nel finale.

HELANDER 6: Attento in marcatura, vince molti duelli nel gioco aereo: in avvio di gara sfiora anche il goal.

MATTIELLO 5,5: Spinge con poca continuità ma offre una buona mano in copertura su De Maio, va in difficoltà nel finale sulla spinta di Perisic.

POLI 6,5: Lotta con la solita grinta e recupera un buon numero di palloni a metà campo: prova ad accompagnare l'azione nelle poche ripartenze. (75' OKWONKWO 5,5: Gioca pochissimi palloni nel finale di gara).

PULGAR 6: Ottimo primo tempo in copertura davanti alla difesa: chiude bene le linee di passaggio dei centrocampisti avversari. Nella ripresa viene preso in mezzo al fraseggio nerazzurro.

DZEMAILI 5: Tanti errori nell'ultima giocata sulle ripartenze, arriva al tiro più volte ma non trova mai la mira giusta. Manca al Bologna la lucidità del proprio capitano.

DIJKS 6: Buona prestazione dal punto di vista difensivo per il laterale olandese, chiamato a limitare Politano nell'uno contro uno. Grande facilità di corsa anche nel secondo tempo.

SANTANDER 6,5: Cerca di far salire la squadra con buone sponde: non riesce a dare la giusta profondità ma gioca una partita di grande generosità in pressing. Nel finale sfiora il pareggio con una bella girata di testa.

FALCINELLI 5,5: Svaria su tutto il fronte offensivo alle spalle di Santander ma perde tutti i duelli in dribbling, non arriva mai con pericolosità dalle parti di Handanovic. (79' DESTRO SV).

INTER

HANDANOVIC 6.5: Risponde bene alle critiche dell'ultima giornata, mostra i riflessi in avvio di gara su Helander e fornisce la giusta sicurezza in presa alta.

D'AMBROSIO 6: Poco impegnato dal punto di vista difensivo sulla sua fascia, cerca di tanto in tanto qualche sovrapposizione. (86' VRSALJKO SV).

DE VRIJ 6: Ordinaria amministrazione per il centrale olandese, che non soffre minimamente il pressing dei due attaccanti avversari e fa girare bene la palla.

SKRINIAR 6: Attento nelle coperture e nelle marcature sui calci piazzati: domina il gioco aereo in area.

ASAMOAH 6: Può accompagnare le giocate di Perisic con continuità, ma non riesce a dare la solita qualità in fase di spinta.

GAGLIARDINI 6: Intercetta un buon numero di palloni a metà campo e cresce nella ripresa.

BROZOVIC 6: Alterna grandi giocate a pericolose distrazioni: tocca un gran numero di palloni, cresce con il passare dei minuti in fase di copertura.

POLITANO 6.5: Primo tempo senza troppi strappi, nella ripresa risulta decisivo con un bell'assist in area per Nainggolan.

NAINGGOLAN 7: Mette subito la firma alla prima partita da titolare con la nuova maglia: è il più pericoloso dei suoi quando arriva a concludere dal limite, segna un goal da attaccante vero. (77' VECINO SV).

PERISIC 6,5: L'Inter ha bisogno dei suoi strappi sulla sinistra: primo tempo anonimo, nella ripresa accelera e la squadra cambia marcia: bello l'assist per il raddoppio di Candreva. Mette la sua firma negli ultimi minuti.

KEITA 5,5: Viene spesso cercato dai compagni con trame centrali e riesce spesso a liberarsi in area, senza però trovare la zampata giusta. Nel finale sbaglia un goal clamoroso. (79' CANDREVA 6,5: Chiude il match alla prima palla buona con un perfetto inserimento).