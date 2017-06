Bernardeschi, Borja e Kalinic: la Fiorentina perde i suoi gioielli?

09:58 Condividi Chiudi

Tutti e tre potrebbero lasciare la Fiorentina in estate, il ds Freitas non smentisce: "Quando arrivano certe offerte è difficile pareggiarle".

C'è aria di cambiamenti in casa Fiorentina, di novità importanti che potrebbero riguardare i pezzi pregiati della squadra adesso allenata da Stefano Pioli.

Il futuro di Bernardeschi, Borja Valero e Kalinic è incerto, al punto che tutti e tre potrebbero lasciare Firenze nel corso di questa lunga estate di mercato.

Il ds viola Freitas è stato molto chiaro in merito alla questione: "Bisognerebbe parlare di certe cose con naturalezza - ha spiegato al 'Corriere Fiorentino' - se una società ha un fatturato tre volte superiore al nostroe fa delle offerte che non possiamo pareggiare, non significa che abbiamolavorato male".

A Bernardeschi è stato offerto il rinnovo: "Il passo la Fiorentina l'ha fatto: è un giocatore speciale, cresciuto in casa, per questo gli abbiamo proposto un contratto senza clausola".

Nessuno è in vendita ma nessuno è incedibile alla Fiorentina: "Nessuno è stato messo in vendita, nemmeno Kalinic. Se arriverà un'offerta la valuteremo, non è una cessione che scalfisce la competitività.

E' un giocatore sotto contratto, è stato indispensabile per Sousa e ha costruito una bella storia con Firenze. Per il momento è della rosa".

Ma è tutto destinato ad evolversi, con Inter e Milan dirette interessate: i nerazzurri, in particolare, potrebbero chiudere per Borja Valero già in settimana.