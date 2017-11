Berlusconi, altra bordata al Milan 'cinese': "Gli accordi non erano questi"

Parole non al miele di Silvio Berlusconi nei confronti della nuova proprietà cinese del Milan. L'ex presidente deluso non solo dai risultati.

Tutto si può dire, tranne che quella del Milan sia sin qui stata una stagione all’altezza delle aspettative. Nonostante una campagna acquisti estremamente dispendiosa e l’approdo all’ombra del Duomo di molti giocatori di spessore che ha generato un entusiasmo incredibile, la squadra, in questa prima parte di campionato, non è riuscita ad esprimersi ad alti livelli.

La classifica parla di un Milan a distanza siderale dal Napoli capolista (15 i punti di differenza) e dalla zona Champions (-12), il tutto mentre la posizione di Vincenzo Montella sembra essere molto meno solida rispetto a qualche settimana fa.

La compagine rossonera ha attirato molte critiche su di se negli ultimi mesi, comprese quelle di Silvio Berlusconi. Hanno fatto rumore le parole dell’ex presidente del club meneghino che, parlando ai microfoni di Canale 5, nel corso di un’intervista rilasciata a Maurizio Costanzo, ha svelato: “Il Milan lo vedo in Tv e sto male”. Ma non è tutto.

Secondo quanto riportato da Repubblica infatti, dopo la registrazione dell’intervista, Berlusconi, circondato da alcune persone che gli chiedevano non solo selfie, ma anche la disponibilità a tornare alla guida del Milan, ha spiegato: “Per ora non vado nemmeno a San Siro. Ma sono molto deluso: gli accordi presi all’inizio per il bene della squadra erano diversi”.

Secondo Repubblica, con le sue parole Berlusconi ha fatto riferimento non solo ai risultati tutt’altro che eccezionali ottenuti sin qui dalla squadra, ma soprattutto al mancato ingresso di nuovi sponsor e agi introiti finora ipotetici dal mercato cinese. L’ex numero uno rossonero, avrebbe quindi messo in discussione l’intera transazione che ha portato al passaggio di mano del club.