Benatia non ha dubbi: "Arbitri pro Juventus? E' la scusa dei perdenti"

In attesa di scendere in campo sabato contro la Lazio , in casa Juventus Mehdi Benatia si trasforma in intervistatore ed ha come interlocutore in un confronto pubblicato sia su Instagram che su Youtube il compagno di squadra Blaise Matuidi .

Il francese parla dei suoi primi mesi in bianconero: " Mi sono trovato molto bene al momento del mio arrivo, devo dire grazie soprattutto a te ed a Pjanic per l'aiuto. La mia famiglia si trova bene a Torino. Arrivando alla Juve ho scoperto cosa significhi il rigore. Quando hai fatto due finali di Champions League negli ultimi tre anni... ".

Poi è la volta del marocchino elogiare il mondo della Vecchia Signora e la sua mentalità vincente. " In Italia la gente non capisce il modo nel quale si lavora qui alla Juventus. Quando ero alla Roma dicevo pure io che la Juventus non giocava bene ma che vinceva perchè era aiutata dagli arbitri. Poi quando vedi il modo di fare le cose qui capisci che si tratta della scusa dei perdenti ".

E rivelare un pensiero espresso al transalpino ad inizio stagione quando le avversarie per il titolo sembravano essere tante. " All'inizio della stagione Blaise mi hai detto che la Roma e l'Inter erano lì, io invece ti ho risposto che conosco la Serie A e tra due mesi non ci sarà più nessuno. Il calcio italiano è difficile, quando giocano contro di noi tutte vogliono fare le partite della vita. Il segreto di tutto è il lavoro, la Juventus domina in Italia grazie a questo. La gente non immagina quanto lavoriamo ".