Benatia consiglia la Roma: "Ziyech gran giocatore"

Il capitano del Marocco, Mehdi Benatia, promuove il suo compagno di squadra Hakim Ziyech, che piace alla Roma: "È un gran giocatore, spero ci vada".

Con la sconfitta contro il Portogallo, il Marocco è matematicamente eliminato dai Mondiali di Russia 2018, con 0 punti in 2 partite. Questo non ha impedito però ad alcuni elementi della Nazionale di Renard di mettersi comunque in mostra.

Su tutti Hakim Ziyech, centrocampista di qualità seguito sul calciomercato della Roma, che dopo un esordio sottotono ha dimostrato le sue doti nella sfida contro i lusitani.

Nel post gara ha parlato di lui il difensore della Juventus Mehdi Benatia, suo compagno di squadra in Nazionale, che ha consigliato l'acquisto del giocatore dell'Ajax al suo ex club.

"Auguro ad Hakim di andare a giocare con la Roma, - ha affermato il capitano del Marocco - So che i giallorossi stanno considerando il suo acquisto, lui è un grande giocatore, ha una qualità incredibile".

"Gli ho detto che la Roma è una piazza particolare - ha rivelato ancora Benatia - dove può fare bene, con una tifoseria molto bella e calorosa".