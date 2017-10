Belotti ko, chi può sostituirlo al Torino? In lizza Sadiq, Niang e Boyè

Powered by Carlsberg

17:03 Condividi Chiudi

L'infortunio al ginocchio di Andrea Belotti costringe Mihajlovic a pensare a un nuovo '9': Sadiq il vice, ma occhio allo spostamento di Boyè o Niang.

Andrea Belotti va ko e mette nei guai, oltre alla Nazionale, anche il Torino . L'infortunio rimediato contro il Verona lo terrà fuori un mese, con Sinisa Mihajlovic chiamato a trovare soluzioni per non far rimpiangere il bomber granata.

Chiedi aiuto alle statistiche, scopri chi schierare con Carlsberg Fantamanager

Sulla carta, stando anche alle scelte di mercato effettuate in estate, il vice del 'Gallo' risulta essere Umar Sadiq : arrivato in prestito dalla Roma, il centravanti nigeriano classe '97 è giunto all'ombra della Mole per fare da alter ego a Belotti.

Per lui, però, fino ad oggi nemmeno un minuto ed esordio con la maglia del Toro mai avvenuto: ecco perchè, dopo la sosta, se il cannoniere dei piemontesi dovesse essere ancora fermo ai box, pensare ad altre pedine schierate nel suo ruolo non è 'fantacalcio'.

Il primo nome che balza alla mente è quello di M'Baye Niang : il francese sta agendo sul fronte sinistro della trequarti nel 4-2-3-1 scelto da Mihajlovic, ma per caratteristiche può essere dirottato anche al centro dell'attacco. Magari puntando sulla sua velocità, unita alla sete di goal: fin qui, in stagione, soltanto uno realizzato proprio domenica col Verona.

L'altra ipotesi riguarda Lucas Boyè , anch'egli schierato sempre sulla fascia dal tecnico serbo ma che col proprio talento e struttura rappresenta un'opzione interessante nel 'toto-9' granata.

Il problema al ginocchio di Belotti obbliga Sinisa a studiare alternative: Sadiq, Niang o Boyè, se la giocano in tre.