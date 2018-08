Batshuayi e André Silva insieme in attacco: il Siviglia ci prova

Alla ricerca di almeno un attaccante, il Siviglia punta tutto su Batshuayi. L'alternativa è André Silva, ma i due potrebbero anche arrivare assieme.

9 giorni alla fine della finestra italiana di calciomercato. Ben 23, invece, alla fine di quella spagnola, che chiuderà regolarmente il 31 agosto, dopo l'inizio della Liga. 23 giorni in cui il Siviglia potrà sistemare il proprio reparto offensivo.

La volontà del club andaluso è chiara: regalare al tecnico Machin almeno un elemento di spessore internazionale. E il primo obiettivo, come si sa, è Michy Batshuayi, tornato al Chelsea dal prestito al Borussia Dortmund ma chiuso dai titolari Morata e Giroud, e quindi costretto probabilmente a rifare le valigie.

La novità è che Batshuayi potrebbe non essere il solo peso massimo per l'attacco del Siviglia. Perché gli spagnoli continuano a tenere d'occhio anche la situazione relativa ad André Silva, che potrebbe dunque lasciare il Milan dopo una sola stagione.

Come rivela il 'Mundo Deportivo', i due potrebbero anche arrivare assieme al Siviglia, cambiando quindi completamente il volto offensivo degli andalusi. Certo, è un'operazione non semplice per le casse del club: uno dovrebbe essere preso a titolo definitivo e l'altro in prestito, o viceversa. Almeno un attaccante già presente in rosa, tra cui l'ex doriano Muriel, dovrebbe inoltre essere ceduto.

Per quanto riguarda André Silva, la sua partenza dal Milan non è comunque scontata alla luce di quella di Kalinic e di quella, sempre probabile, di Bacca. A segno contro il Barcellona e deciso a giocarsi il posto, il portoghese vuole riscattare una prima stagione negativa a Milano. Ma l'interesse del Siviglia potrebbe cambiare le carte in tavola.