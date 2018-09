Barzagli lancia la sfida: "La Juventus favorita per lo Scudetto"

Andrea Barzagli parla della corsa Scudetto: “La Juventus è la più forte sulla carta, adesso dobbiamo dimostrarlo”.

Reduce da sette campionati vinti consecutivamente, la Juventus si è presentata ai nastri di partenza del nuovo torneo con un unico obiettivo: trionfare di nuovo e confermarsi ancora una volta campione d’Italia.

Per farcela, nel corso dell’estate ha rafforzato ulteriormente la sua rosa mettendo a disposizione di Massimiliano Allegri giocatori del calibro di Spinazzola , Perin , Emre Can , Joao Cancelo , Bonucci e soprattutto Cristiano Ronaldo , colui che in molti hanno già ribattezzato come il ‘Colpo del secolo’.

Andrea Barzagli , in occasione del Memorial Scirea dove gli è stato consegnato il premio ‘ Carriera esemplare ’, ha spiegato: “ Per me è un onore ricevere questo premio. Gaetano Scirea è un simbolo della Juventus e dell’Italia, un esempio di correttezza dentro e fuori dal campo ”.

Il difensore bianconero ha parlato della scorsa Scudetto : “ Chiaramente siamo i favoriti, sia per tutto quello che abbiamo vinto negli anni scorsi, ma anche perchè sulla carta è la nostra la squadra più forte, anche se alla fine bisogna sempre dimostrarlo. Siamo partiti molto bene ed è una cosa importante perchè spesso le prime gare sono anche le più complicate. Adesso c’è la sosta, dopo ad attenderci ci sarà un mese di ferro che coincide con l’inizio della Champions League. Era importante partite bene, ma c’è ancora molta strada da fare ”.

In molti sono rimasti stupiti dal fatto che Cristiano Ronaldo non sia riuscito a trovare il goal nelle prime tre giornate di campionato: “ Questa è la cosa che penso preoccupi di meno. Ronaldo ha dimostrato in tutta la sua carriera di saper fare goal e presto inizierà a segnare. Non ho dubbi sul fatto che realizzerà moltissime reti, quindi per me non ci sono problemi. Allenarsi con lui è un piacere, ha una grandissima professionalità, non si diventa per caso tra i migliori al mondo. E’ un grande professionista, lo dimostra sia a livello caratteriale, che a livello fisico e tecnico. Trasmette grande energia e voglia di lavorare, dà un qualcosa in più allo spogliatoio. Mi ha impressionato la sua cattiveria nell’affrontare gli allenamenti e nel cercare il goal. E’ uno che non vuole mai perdere ”.

Barzagli è da anni una colonna della Juventus : “ Questa la più forte? Sulla carta è la migliore degli ultimi anni, ma contano i risultati sul campo. Alla fine si vedranno i risultati e i trofei vinti e a quel punto si tireranno le somme ”.

Tra i grandi obiettivi della Juventus c’è anche la Champions League: “ Speriamo che sia l’anno buono. Nelle ultime stagioni abbiamo giocato due finali e ci siamo rafforzati prendendo un giocatore che sa come si vince la Champions. Parliamo comunque di una competizione difficile nella quale bisogna essere bravi a cogliere i momenti giusti ”.

Infine un accenno sul suo futuro: “ Non so se sarà la mia ultima stagione, ho grande voglia, sto lavorando come sempre. Vedremo cosa succederà durante l’anno, è una situazione che va valutata passo dopo passo, vedremo come starà a livello fisico e mentale ”.