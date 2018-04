Barcellona-Roma, Nainggolan sicuro: "Sto alla grande e gioco"

09:15 Condividi Chiudi

Il centrocampista della Roma è partito con il resto della squadra e sta bene. Dubbi per il terzo ruolo del tridente: El Shaarawy o Gerson.

"Sto alla grande. Ce la faccio, altrimenti non sarei partito". parole di Radja Nainggolan in aeroporto, ad un giorno dalla sfida di Champions League contro il Barcellona. La Roma recupera uno dei giocatori più importanti della sua squadra.

L'aereo della Roma è partito alle 10.45 per volare verso Barcellona, dove Di Francesco si giocherà un pezzo della sua stagione, con un occhio però sempre al campionato. Sciolto il dubbio della presenza di Nainggolan, che al 99% giocherà dall'inizio (in caso contrario spazio a Pellegrini), all'allenatore della Roma resta solo un dubbio.

Stiamo parlando della terza maglia disponibile per il tridente offensivo, visto che sono già occupate quelle di Perotti e Dzeko. Assente Under, non convocato, Di Francesco potrebbe affidarsi ancora a El Shaarawy, oppure optare per una soluzione più difensiva con Gerson, in rialzo nelle ultime ore.

I due sono in vantaggio ma in corsa per il ruolo ci sono anche Defrel e Florenzi, che in caso verrebbe spostato in avanti con l'arretramento di Bruno Peres. Per il resto formazione scolpita, con De Rossi a guidare il centrocampo e Fazio e Manolas in difesa.