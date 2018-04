Barcellona ko, Busquets amaro: "La mia sconfitta più dura"

Il centrocampista del Barcellona, Sergio Bosquets, commenta il 3-0 patito contro la Roma: “Una serata triste da dimenticare in fretta”.

E’ considerata una delle più forti squadre del pianeta, può contare sul giocatore più forte del mondo, sta dominando il suo campionato ed era una delle grandi favorite per la vittoria finale della Champions League. Il Barcellona, dopo il 4-1 rifilato alla Roma al Camp Nou, sembrava aver ormai staccato il pass per le semifinali del massimo torneo continentale per club e invece, i giallorossi, nel match di ritorno dell’Olimpico, con uno storico 3-0 sono riusciti clamorosamente a ribaltare la situazione.

Sergio Busquets, uno dei leader della compagine catalana, commentando la sconfitta patita a Roma, ha ammesso: “Probabilmente è la peggiore della mia carriera. E’ così visto il risultato dell’andata ma anche il tipo di stagione che stiamo facendo”.

Per il Barça si tratta di un ko pesante: “La nostra è una buona annata, purtroppo però abbiamo visto concludersi così il nostro cammino in Champions League”.

In pochi prima del match credevano in un’impresa di tale portata da parte della Roma: “E’ tutto molto duro ad essere onesti, è stata una serata triste da dimenticare in fretta. La Roma ci ha battuto su tutti i fronti, è riuscita a portarci dove voleva perchè aveva bisogno di un grande risultato e sfortunatamente l’ha ottenuto. Dobbiamo chiedere scusa ai nostri tifosi”.