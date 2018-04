Barça ko, Valverde: "La Roma ci ha privato del nostro gioco"

Il tecnico del Barcellona, Valverde, commenta il ko maturato contro la Roma: “La responsabilità della sconfitta è assolutamente mia”.

Una notte da dimenticare, quella che probabilmente in casa Barcellona nessuno avrebbe mai nemmeno immaginato. La compagine blaugrana, nonostante il confortevole vantaggio di 4-1 maturato nella gara d’andata, viene spazzata via da una Roma sontuosa e in virtù del 3-0 a favore dei giallorossi maturato all’Olimpico, vede finire la sua avventura in una Champions League che la vedeva tra le grandissime favorite.

Ernesto Valverde, al termine del match, non ha nascosto il suo disappunto: “Quando perdi e l’avversario è stato superiore per molti momenti della partita, le analisi diventano estreme. Non sono arrivate risposte da parte nostra, è stato difficile per il Barcellona giocare. Ci hanno costretto ai lanci lunghi, non siamo mai riusciti a fare una seconda giocata. La Roma ha giocato un match molto aggressivo, noi siamo andati in difficoltà”.

Il Barça vede svanire in maniera clamorosa il suo sogno europeo: “Le stagioni sono lunghe e vincere una competizione è sempre complicato. Alla fine è una sola squadra a trionfare. Sappiamo quanto delusa sia la nostra gente in questo momento, avremmo voluto giocare la semifinale, ma questo è il calcio. A volte c’è da soffrire, adesso però dobbiamo rialzarci, perchè abbiamo ancora due possibili obiettivi da centrare”.

I catalani non sono mai stati in partita: “Loro erano più aggressivi di noi, non siamo mai riusciti a giocare. Dobbiamo congratularci con la Roma, ci ha privato del nostro gioco, alla fine il nostro unico elemento realmente libero in campo è stato il portiere. Siamo dispiaciuti, avevamo molte speranze per questa competizione”.

Valverde non si è sottratto alle responsabilità: “Fa parte del calcio dover affrontare momenti complicati come questo, dobbiamo guardare avanti e capire cosa non ha funzionato. Di chi è la responsabilità di questa sconfitta? Assolutamente mia, sono io che guido questa squadra. Non siamo comunque venuti a Roma per difendere il 4-1 dell’andata, abbiamo giocato come se si fosse partiti da uno 0-0. Alla fine ha vinto la loro pressione. Chiediamo scusa ai tifosi e al club, cercheremo di regalare a tutti nuove gioie”.