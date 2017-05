Bale pronto per la Juventus? Zidane: "Ora sta molto meglio"

Zinedine Zidane prepara gli ultimi fondamentali impegni del Real Madrid: "Non escludo il recupero di Bale, al Doblete non penso in questo momento".

La stagione del Real Madrid è arrivata al suo punto cruciale. La compagine campione d’Europa infatti, nel giro di pochissime settimane sarà chiamata a giocare due partite che potrebbero regalarle il trionfo nella Liga ai danni del Barcellona e la finale di Champions League nella quale affronterà la Juventus di Massimiliano Allegri.

I blancos saranno impegnati mercoledì sera in un match in casa del Celta Vigo che potrebbe consentire loro di volare a +3 sul Barça in classifica e di mettere una seria ipoteca sulla conquista del titolo di campione di Spagna e Zinedine Zidane, parlando alla vigilia della sfida, ha spiegato: “Come vivo questo finale di stagione? Siamo pronti, stiamo molto bene fisicamente e sappiamo che siamo attesi da delle finali. Il ‘Doblete’? Adesso non ci penso”.

Il tecnico transalpino non farà turnover in campionato in vista della Champions e non risparmierà quindi Cristiano Ronaldo: “Lui giocherà tutte e due le partite che restano”.

Il Real Madrid deve fare i conti con l’infortunio che sta costringendo ai box Bale, Zidane però non esclude che il gallese possa recuperare per la finale di Cardiff: “Io non escludo nulla, anche se questo non è il momento per parlarne. Sta molto meglio ed è tornato in campo, già questa è una cosa molto positiva ed io sono felice per questo. Adesso però dobbiamo pensare al Celta e sappiamo che Bale nella prossima partita non ci sarà”.

C’è chi ha parlato di un caso Morata in casa Real, dopo che l’attaccante non ha preso bene la sostituzione nel match contro il Siviglia: “Morata non era arrabbiato con me. Era arrabbiato per qualcos’altro, ma non so il perché. Sono cose che accadono, non è successo nulla”.