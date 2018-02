Baggio e la passione per la caccia: denunciato il leader animalista

Roberto Baggio non ha digerito gli insulti del Dj Paolo Mocavero, noto animalista che lo aveva attaccato a causa della sua passione per la caccia.

Roberto Baggio non ci sta. L'ex Divin Codino, che ha compiuto 51 anni da pochi giorni, come riporta 'Il Corriere Veneto' ha infatti deciso di denunciare il Dj Paolo Mocavero, leader degli animalisti.

L'accusa è quella di diffamazione in seguito a un post pubblicato nel 2016 sul proprio sito dallo stesso Mocavero che scriveva: "Baggio, che ha il coraggio di definirsi ‘buddista’ (probabilmente visto il suo livello culturale, non conosce il significato delle parole) ed esercita la caccia, andando anche all’estero per i famigerati viaggi della morte".

Un abbinamento, quello tra la sua fede religiosa e la passione per caccia, che evidentemente non è stato digerito da Baggio e ora potrebbe costare caro a Mocavero rinviato a giudizio dal PM Roberto D'Angelo del Tribunale di Padova.

Il prossimo appuntamento tra le parti è quindi stato fissato per il 18 giugno quando si tornerà in aula davanti alla giudice Chiara Bitozzi.