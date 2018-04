Badelj tenta il recupero: potrebbe esserci contro il Napoli

Milan Badelj potrebbe esserci contro il Napoli. Il centrocampista della Fiorentina ha dato segnali incoraggianti nell’ultimo allenamento.

Sarà una partita che mette in palio punti pesantissimi quella che si disputerà domenica allo stadio Artemio Franchi . La Fiorentina infatti ospiterà un Napoli che, dopo essere riuscito nell’impresa di espugnare l’ Allianz Stadium , cercherà a Firenze quella continuità che possa consentirgli magari anche un clamoroso sorpasso alla capolista Juventus .

In vista della sfida con i partenopei, Stefano Pioli potrà tornare a contare su Marco Sportiello e German Pezzella che, messe alle spalle le rispettive squalifiche, riprenderanno il loro posto nel pacchetto difensivo titolare dei gigliati.

Il tecnico viola invece, dovrà fare i conti con qualche problema in più a centrocampo dove, certamente assente per squalifica Dabo, potrebbe toccare a Cristoforo dal 1’. Pioli però potrebbe anche recuperare in extremis uno degli uomini più importanti in assoluto della sua rosa: Milan Badelj .

Fuori da fine marzo, a causa di una lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro riportata nel corso dell’amichevole Messico-Croazia, il regista della Fiorentina nelle ultime ore ha fatto passi in avanti verso quello che sarebbe un rientro fondamentale.

Nella giornata di martedì, Badelj per la prima volta è tornato ad allenarsi sul campo, ma svolgendo un lavoro differenziato. Mercoledì invece, come riportato da Radio Bruno Toscana , il centrocampista croato si è allenato in campo, ma con le scarpe da gioco, indizio questo che induce a pensare che le sue condizioni siano migliorate e che un recupero è possibile.

Quella che attende Badelj è una vera e propria corsa contro il tempo, la speranza di Pioli è quella che il centrocampista possa farcela, anche perchè è l’elemento che più di tutti riesce a cambiare il volto della Fiorentina.