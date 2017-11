Aubameyang sospeso per ritardi agli allenamenti: "Non capisco"

La decisione del Dortmund di non convocare Aubameyang è nata da un ritardo di 20 minuti domenica scorsa: l'ennesimo. Il giocatore: "Non volevo".

Stoccarda contro Borussia Dortmund, ore 20.30, anticipo della dodicesima giornata di Bundesliga. Tutti presenti tranne uno: Pierre-Emerick Aubameyang, non convocato dall'allenatore Peter Bosz per motivi disciplinari.

Il club giallonero non è entrato nei dettagli, ma da quel che è trapelato nelle scorse ore l'attaccante gabonese sarebbe arrivato in ritardo a uno o più allenamenti. Una versione confermata dalla 'Bild', secondo cui domenica scorsa Aubameyang ha iniziato con 20 minuti di ritardo rispetto ai compagni. E non sarebbe stata la prima volta.

Intercettato dal quotidiano il giocatore non ha negato, pur rifiutando fortemente di ammettere le proprie colpe: "Non era mia intenzione arrivare in ritardo all'allenamento", le sue parole.

Aubameyang, peraltro, era già stato sospeso una prima volta esattamente un anno fa, nel novembre del 2016, per un viaggio non autorizzato a Milano: "Allora ho compreso il perché della decisione del club. Ma questa volta proprio non riesco a capire".

Il capocannoniere della Bundesliga, che con le sue 11 reti segnate precede di una Lewandowski, non sarà dunque in campo a Stoccarda. Una pessima notizia per il Borussia Dortmund, scivolato al 3° posto e reduce da tre sconfitte e un pari nelle ultime 4 giornate.