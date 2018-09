Argentina, Scaloni trattiene Icardi: "Forse in campo contro la Colombia"

Il ct argentino Lionel Scaloni non molla Mauro Icardi: "Col Guatemala andrà in panchina, vediamo se utilizzarlo contro la Colombia".

Se Lautaro Martinez nei prossimi giorni farà ritorno in Italia per tornare a lavorare con l'Inter in virtù del problema al polpaccio, Mauro Icardi sembra destinato a rimanere in ritiro con l'Argentina che sarà impegnata nelle amichevoli contro Guatemala e Colombia.

Il capitano nerazzurro è in miglioramento dopo l'affaticamento muscolare che lo ha costretto a sedersi in tribuna durante Bologna-Inter, tanto che il neo ct ad interim, Lionel Scaloni, pensa di concedergli un po' di minutaggio.

Intervenuto in conferenza stampa, l'ex difensore di Lazio e Atalanta ha spiegato quali sono le condizioni del bomber di Rosario: "Si è allenato bene e sta facendo il possibile per recuperare. Contro il Guatemala partirà dalla panchina ma potrebbe anche entrare a gara in corso. L'idea comunque è quella di utilizzarlo contro la Colombia".

Una grossa chance l'avrà Simeone, verso la prima presenza con l'Albiceleste: "È uno dinamico che sa inserirsi negli spazi, vorrei che giocasse come con la Fiorentina. Dybala? Prima di arrivare in ritiro doveva risolvere alcune questioni a livello personale, aveva il mio permesso".

Un bel problema per l'Inter, visto che Argentina-Colombia si giocherà alle 2 italiane, mercoledì mattina. Il prossimo match di campionato col Parma è in programma per le 15 di sabato 15, poi l'esordio in Champions col Tottenham.