Argentina, Icardi è pronto: "Qui per dimostrare quanto valgo"

Mauro Icardi parla a 'TyC Sports' del suo rapporto con l'Argentina: "Ho sofferto molto a guardare il Mondiale da casa, ma le critiche non mi toccano".

Mauro Icardi non è al meglio, per questo contro il Guatemala partirà dalla panchina, mettendo poi nel mirino l'amichevole contro la Colombia. L' Argentina però ha ritrovato il bomber dell'Inter, dopo l'esclusione dal Mondiale per mano di Jorge Sampaoli.

Parlando ai microfoni di 'TyC Sports', Mauro Icardi ha spiegato proprio quel momento: "Ho sofferto parecchio a guardare il Mondiale da casa. Ma non mi chiedo perché io non sia stato scelto, è stata una decisione del commissario tecnico e lì è finita. Adesso devo solo pensare a fare bene nel presente e nel futuro".

L'attaccante dell'Inter poi viene proprio al presente: "Adesso il commissario tecnico Scaloni ha dimostrato di voler puntare su di me. Io devo farmi trovare pronto e dimostrare quello che valg o. Messi? È strano non vederlo qui, ma è giusto ogni tanto prendersi una pausa".

La sua condizione, come detto, non è ottimale: "L'Inter mi ha chiesto di fare attenzione - rivela Icardi - ma ho fatto di tutto per essere qui, integrarmi in questo gruppo nuovo e partire con il nuovo ciclo. Ho avuto un sovraccarico su un vecchio infortunio".

C'è un altro interista nella Nazionale argentina: "Con Lautaro Martinez ci torviamo benissimo, già in questi primi due mesi all'Inter ci siamo intesi e avremo anche l'occasione di giocare insieme nella Nazionale. Lui cerca di più la giocata e l'assist, io cerco più il goal".

Infine ecco spiegato tutto il suo carattere: "Ormai nel calcio vieni criticato per tutto, ma io ho la personalità per non farmi abbattere da tutti i commenti negativi. Non mi fa male ciò che viene detto su di me".