Argentina, Biglia a tutti i costi per Sampaoli: medico albiceleste a Milanello

18:02 Condividi Chiudi

Sampaoli ha inviato un medico della nazionale argentina a Milanello per assicurarsi delle condizioni fisiche di Biglia dopo la frattura alle vertebre.

Il commissario tecnico dell'Argentina Jorge Sampaoli, che il prossimo 14 maggio dovrebbe diramare la lista dei giocatori preconvocati per il mondiale di Russia 2018 non vuole assolutamente rinunciare al centrocampista del Milan Lucas Biglia.

Secondo quanto riportato da Sky Sport nella giornata odierna uno dei medici della nazionale sudamericana si è recato a Milanello per saggiare le condizioni del giocatore, che lo scorso 21 aprile contro il Benevento ha rimediato la frattura di due vertebre lombari e che sta lavorando duramente per cercare di recuperare prima del previsto (sei settimane).

Biglia, mercoledì scorso, in occasione della finale di Coppa Italia tra Juventus e Milan, si è accomodato in panchina ma non è successivamente entrato in campo. Non ha potuto quindi constatare effettivamente le sue condizioni, in particolar modo la capacità di reagire ad un contrasto di gioco con un avversario.

Per lui potrebbe però esserci spazio, forse anche dall'inizio al posto di Locatelli, nel match di campionato di domenica pomeriggio contro l'Atalanta. La sensazione, come sopra indicato, è comunque quella che Sampaoli aspetterà anche l'ultimo giorno utile pur di non fare a meno dell'ex Lazio, che con l'Albiceleste ha collezionato 57 presenze ed 1 goal.