Nicola Amoruso, doppio ex di Juventus e Napoli, analizza l'imminente sfida: "Gli azzurri sono diventati più maturi, ora vincono anche senza brillare".

Nicola Amoruso di grandi gare se ne intende. Eccome. Soprannominato “Nick Dinamite”, l'ex bomber di Cerignola è riuscito – con professionalità e reti – a far innamorare diverse piazze; incluse quelle di Torino e Napoli. Alla Juventus dal 1996 al 1999, con il ritorno nel capoluogo piemontese datato 2001-2002. Nel mezzo, dopo Perugia, un'annata in azzurro nel 2000-2001. Globalmente, tra Mole e Vesuvio, 39 goal.

Domanda secca: chi la spunterà tra Napoli-Juventus? “Non è semplice fare un pronostico. I campani vantano un'ottima condizione fisica e mentale, sicuramente superiore rispetto a quella dei campioni d'Italia. Gli azzurri sono cresciuti sensibilmente e hanno iniziato a vincere, e questo è un aspetto importante, anche senza proporre la massima espressione tecnica. I bianconeri, però, hanno grande esperienza e in questi contesti riescono sempre a tirare fuori qualcosina in più. Ritengo che i ragazzi di Max Allegri, rispetto alle ultime uscite, possano adottare un atteggiamento più agguerrito”.

Quanto peserebbe per la Juventus, eventualmente, l'assenza di Higuain? “Lo scorso anno contro il Napoli, tra campionato e Coppa Italia, si è rivelato decisivo. Ma giocare al San Paolo per lui non deve essere agevole. Detto questo, i bianconeri vantano diverse opzioni di primo piano”.

Si riferisce a Mandzukic? “Il bomber croato non ha bisogno di presentazioni, per lui parla la carriera. E, inoltre, mi sembra che in questo momento stia attraversando un buonissimo periodo di forma”.

Contro, però, ci sarà un certo Insigne...”Vanta una tecnica fuori dal comune e, inoltre, ha imparato a giocare con una naturalezza incredibile. Tutti i palloni che tocca diventano incisivi. E' bellissimo vederlo all'opera”.

Dall'altra parte, invece, chi potrebbe fare la differenza? “Rimanendo sempre legati alla fantasia dico Dybala, perché è un calciatore importante, nonché esponente illustre del gioco di Allegri. Ecco, in termini complessivi credo in queste gare i piedi buoni siano destinati a fare la differenza”.

Crede che questa possa essere davvero la stagione del Napoli? “Il campionato è ancora lungo e le insidie sono costanti. Indubbiamente, però, gli uomini di Maurizio Sarri si stanno esprimendo nel modo migliore sia nel gioco sia nella continuità. La squadra, rispetto alla passata annata, è diventata più matura”.

I bianconeri, invece, faticano ancora a trovare la giusta quadra: “Sinora non s'è ancora vista una Juventus brillantissima, ma parliamo di un gruppo che ha saputo vincere gli ultimi sei scudetti e che, solitamente, nei momenti cruciali c'è sempre”.

Cosa ne pensa delle ultime novità tattiche proposte da Allegri? “Al di là dei numeri, dunque della difesa a quattro o a tre, a contare maggiormente è l'approccio alla partita. Poi, ovviamente, ogni compagine ha i suoi punti punti di forza. E la Juventus è una formazione che fa della compattezza il suo credo principale. Ma dovrà fare grande attenzione all'ottima fase offensiva del Napoli”.