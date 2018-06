Amichevoli Internazionali - Vince l'Inghilterra, Germania ko

Continuano le amichevoli in preparazione del Mondiale: l'Inghilterra batte la Nigeria, la Germania cade contro l'Austria. 0-0 tra Belgio e Portogallo.

AMICHEVOLI INTERNAZIONALI

INGHILTERRA-NIGERIA [7' Cahill (I), 39' Kane (I), 47' Iwobi (N)] - L'Inghilterra parte bene, con convinzione e possesso palla. Schiacchia subito la Nigeria ed il goal arriva ben presto con il solito colpo di testa di Cahill. In campo gli ospiti non trovano le misure corrette e la selezione di Southgate raddoppia con l'unico tiro in porta del primo tempo di Kane. La Nigeria si sveglia solo nella ripresa con la rete di Iwobi, ma non basta per raggiungere il pareggio. Da segnalare nella squadra di Rohr la presenza degli 'italiani' Obi (in campo dal primo minuto) e Simy (rimasto in panchina).

AUSTRIA-GERMANIA 2-1 [11’ Ozil (G), 53’ Hinteregger (A), 69’ Schopf] - Sconfitta per i campioni del mondo della Germania nel match che ha sancito il ritorno in campo di Neuer dopo otto mesi di assenza. A Klagenfurt, Nazionale tedesca in vantaggio all’11 con Ozil che, approfittando di un disimpegno sbagliato di Siebenhandl, l’ha trafitto con una perfetta conclusione di sinistro. Nella ripresa, al 53’, il pareggio dell’Austria con Hinteregger che, sugli sviluppi di un corner, ha battuto Neuer con un sinistro al volo da posizione molto defilata. Di Schopf al 69’ la rete su assist di Lainer che ha chiuso definitivamente i giochi.

SVEZIA-DANIMARCA 0-0 - Pareggio senza reti allo stadio Olimpico di Stoccolma tra Svezia e Danimarca in un’amichevole di lusso tra due squadre che a breve prenderanno parte a Russia 2018. Partita senza grosse emozioni, con la compagine danese che si è fatta comunque preferire e che ha creato più occasioni da rete.

BELGIO-PORTOGALLO 0-0 - Si è chiusa sullo 0-0 la sfida che ha visto protagoniste a Bruxelles il Belgio ed il Portogallo. La compagine lusitana, pur priva di Cristiano Ronaldo, ha disputato un’ottima partita, dopo un po’ di sofferenza iniziale, ed è andata vicina al vantaggio al termine del primo tempo con Bernardo Silva e Gonçalo Guedes. Nella ripresa, complici anche i tanti cambi, i ritmi del match sono calati ed il risultato non si è schiodato dallo 0-0 iniziale.

