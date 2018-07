Amichevoli 18 luglio - Vince la Fiorentina, la Lazio ne segna 20

20:17 Condividi Chiudi

La SPAL segna sei goal. Record di reti per la Lazio, Auronzo battuto 20-0. Inter sconfitta. Goleada del Cagliari. Manita dell'Empoli.

L'ELENCO DELLE AMICHEVOLI ODIERNE

Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

SPAL-ANKARAN HRVATINI 6-1 [11' aut. Fares (A), 29' Paloschi (S), 43' Felipe (S), 60' Antenucci (S), 85' Finotto (S), 89' Finotto (S), 90' Finotto (S)]

LAZIO-AURONZO 20-0 [5' Cataldi, 8' Wallace, 10' Caicedo, 23' Murgia, 30' Marusic, 36' Leiva, 50' Rossi, 54' Minala, 55' Rossi, 57' Sprocati, 62' e 64' Rossi, 65' Lombardi, 70' Rossi, 75' Minala, 78' Sprocati, 79' e 82' Jordao, 85' e 89' Rossi]

FIORENTINA-VERONA 2-1 [26′ Simeone (F), 31′ Cissé (V) 36′ Chiesa (F)] - Succede tutto nel primo tempo tra Fiorentina e Verona: vittoria risicata per i viola. Simeone aveva regalato il vantaggio agli uomini di Simeone, abile a sfruttare il passaggio di Benassi a centro area. Cinque minuti dopo pari di Cissè, bravo a colpire sul secondo palo. Al minuto 36 la rete decisiva di Chiesa: galoppata di Diks, tocco per il talento viola, controllo e conclusione vincente.

L'articolo prosegue qui sotto

SION-INTER 0-2 [27' Naitzke, 70' Baltazar] - Non è per nulla soddisfacente la seconda amichevole pre-stagionale dei nerazzurri: dopo la vittoria contro il Lugano, in terra svizzera k.o contro il Sion. Un goal per tempo, nel match che ha visto Nainggolan uscire precauzionalmente.

CAGLIARI-REAL VICENZA 10-0 [14' e 36' Han, 26' e 56' Farias, 30' Deiola, 37' Faragò, 42' Castro, 61' Barella, 76' Ionita, 80' Pavoletti]

MONTELUPO-EMPOLI 0-5 [17' La Gumina, 32' Zajc, 61' Romagnoli, 83' Brighi, 86' Jakupovic]