Amichevole di lusso per il Torino: il 7 agosto contro il Liverpool

09:56 Condividi Chiudi

Per la prima volta nella storia si incontreranno ad Anfield Torino e Liverpool: appuntamento il 7 agosto per l'ultima sfida prima della stagione.

Il miglior modo per preparare la stagione che viene? Il Torino è già all'opera e fissa un grande appuntamento estivo prima dell'inizio delle nuove competizioni: la società granata ha accordato con il Liverpool un'amichevole di lusso ad Anfield nel mese di agosto.

Un nuovo modo di vedere la Serie A: scopri l'offerta!

Appuntamento nel prestigioso impianto Reds il 7 agosto alle ore 19.30 locali (20.30 italiana) per quello che sarà l'ultimo test prima dell'avvio di Premier League e Coppa Italia. Le due società si affrontano in terra inglese per la prima volta nella loro storia.

Il Toro ad Anfield! Amichevole di lusso contro il Liverpool martedì 7 agosto. Diretta tv su La7 e Torino Channel https://t.co/18upbMzYPC #SFT @LFC pic.twitter.com/eJ7JCtxSgj L'articolo prosegue qui sotto

— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) 15 giugno 2018

La partita sarà trasmessa in diretta tv su 'La7' e su 'Torino Channel': i biglietti per la sfida saranno disponibili a partire da mercoledì 20 giugno, come confermato dal sito ufficiale granata. Il Toro di Mazzarri riparte dai vice campioni d'Europa per l'ultima impegnativa prova prima del nuovo avvio.