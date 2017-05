Amarcord Inzaghi: quella Coppa Italia vinta contro la Juventus...

Simone Inzaghi vinse contro la Juventus la Coppa Italia 2003-04: fu una doppia finale, l'ex attaccante subentrò sia all'andata che al ritorno.

La finale di Coppa Italia è alle porte (si gioca domani, mercoledì, all'Olimpico, calcio di inizio alle 21): un traguardo di prestigio per la Lazio di Simone Inzaghi, che ora vuole completare l'opera soffiando il trofeo alla Juventus.

Il peggior avversario possibile per i biancocelesti, a maggior ragione dopo la sconfitta della banda Allegri in casa della Roma: un risultato che avrà caricato ancora di più i bianconeri. Ma dalla parte di Simone Inzaghi c'è un precedente favorevole, relativo alla sua carriera da calciatore.

Correva la stagione 2003-04: in finale di Coppa Italia, che allora prevedeva andata e ritorno, si sfidarono proprio Lazio e Juventus. Inzaghi subentrò in entrambe le sfide a Muzzi, rispettivamente al 46' e al 61', e furono i biancocelesti a prendersi la coppa.

La doppietta di Fiore decise il primo atto, tenutosi all'Olimpico, mentre a Torino la squadra capitolina seppe rimontare l'uno-due Juve (a segno con Trezeguet e Del Piero) grazie alle reti di Corradi e ancora Fiore. Sulla panchina della Lazio c'era Roberto Mancini, che si aggiudicò il confronto diretto con Marcello Lippi.

Una grande gioia per Inzaghi, un vero specialista della Coppa Italia: l'ha vinta in tre occasioni da giocatore (nel 2000 e nel 2009, oltre al precedente succitato) e in due da allenatore della Primavera laziale (2014 e 2015).

L'allenatore piacentino proverà a vendicare la sconfitta patita dalla Lazio nella finale 2015: allora fu il collega Stefano Pioli ad arrendersi ai supplementari alla Juventus, che la spuntò grazie ad un goal di Matri, che poi passò in prestito proprio al club biancoceleste nella stagione successiva.

Del tutto negativi i precedenti in campionato di Inzaghi da allenatore contro la Vecchia Signora: 3 i successi bianconeri, 3-0 nello scorso campionato, 1-0 e 2-0 in quello attuale. Il condottiero laziale si farà forza ricordando il trionfo di 13 anni fa.