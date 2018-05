Altra retrocessa dopo il Benevento: Verona in Serie B

Con due giornate di anticipo il Verona saluta la Serie A: matematica la retrocessione dopo la sconfitta subita sul campo del Milan.

La stagione volge al termine e arrivano i primi verdetti in Serie A: la seconda retrocessione porta la firma del Verona , che dopo il ko per 4-1 subito sul campo del Milan raggiunge il Benevento in Serie B. Matematica la retrocessione del club veneto.

Sono ormai sette i punti di distacco dalla Spal, che occupa l'ultimo posto per la salvezza a due giornate dalla fine del campionato. La squadra di Pecchia ha ceduto il passo nella lotta finale con le ultime quattro sconfitte consecutive: decisiva quella nello scontro diretto proprio contro la squadra di Ferrara.

Un amaro bottino di 7 vittorie, 4 pareggi e ben 25 sconfitte in questa stagione per il Verona, che non ha mai dato la sensazione di poter trovare la giusta continuità di prestazioni. Anche il Benevento aveva 'salutato' la Serie A sul campo di San Siro: in quel caso la retrocessione era arrivata dopo la storica vittoria sulla squadra di Gattuso.

Queste le parole di Pecchia, che si assume tutte le responsabilità del caso dopo l'amaro epilogo: "Difficile da accettare, ma evidentemente abbiamo fatto più errori dei nostri avversari sotto tutti i punti di vista. Le parole del Presidente? Mi ha sempre fatto piacere la sua fiducia, questo mi fa rammaricare ancora di più, mi sento il primo responsabile. Tante situazioni andavano valutate in maniera diversa, anche se ora è difficile fare un’analisi dettagliata".