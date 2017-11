Allegri tra l'insidia Benevento e Dybala: "Deve ritrovare equilibrio"

Massimiliano Allegri alla vigilia di Juventus-Benevento: "Niente esperimenti, c'è da vincere. Marchisio può giocare. Dybala ritrovi serenità".

Archiviato anche il pareggio in Champions League col Porto, che rimanda alla prossima giornata la qualificazione agli ottavi di finale, la Juventus si rituffa nel campionato. I bianconeri affronteranno il Benevento e Massimiliano Allegri vuole la massima concentrazione, nonostante sulla carta si tratti di una partita dall'esito scontato.

"Esperimento 4-3-3? Non ci sono da fare esperimenti, c'è da vincere - dice il tecnico bianconero - La partita va vinta sul campo, non è che il Benevento viene qui e ci fa vincere perché siamo bellini e simpatici. Dovremo giocare una partita seria, senza cali di tensione".

Sulla formazione: "Ci saranno alcuni cambi, ma la maggior parte degli 11 saranno quelli di martedì". Non ci sarà Pjanic, non convocato: "Ha preso una botta martedì, ha un versamento sul muscolo. Vedremo la settimana dopo la sosta come starà. Benatia? Sembrava una botta da niente, ma dietro c'è sempre qualche rischio".

Uno tra Howedes e Marchisio in campo? "Howedes no, Marchisio potrebbe anche giocare non essendoci Pjanic. Credo che domani Khedira sarà a disposizione, ma avrà una giornata di riposo".

Un'altra Juventus-Benevento? "Col Frosinone due anni fa, in cui loro hanno pareggiato al 90'. Ma quella storica è Roma-Lecce: una squadra fortissima che perde in casa contro una già retrocessa. Non sembra, ma in queste partite si rischia tanto. Dobbiamo andare alla sosta con i 3 punti, domani poi la Juventus festeggia i 120 anni".

Sul momento no di Alex Sandro e Dybala: "Alex Sandro sta giocando meno bene, ma può capitare. Gli ho parlato, è sereno. Su Dybala, martedì ha giocato un buon secondo tempo ma non è stato decisivo vicino all'area. Deve ritrovare brillantezza".

Allegri non garantisce la presenza di Mandzukic ("Non so se giocherà, ne ha giocate tantissime. Ma è a disposizione") e parla ancora di Dybala: "Quando faceva 10 goal veniva giustamente portato alle stelle, ora non è che ha perso le sue qualità. Deve ritrovare equilibrio, serenità. Ci arriverà, fa parte del calcio".

Bernardeschi in campo? "O gioca lui o gioca Dybala: domani deciderò - dice ancora Allegri - Federico ha nel dna il fatto di essere decisivo". E ancora su Marchisio: "Ha una buona condizione, per quello che rimarrà in campo giocherà una buona partita".