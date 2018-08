Allegri ha deciso: "Cristiano Ronaldo e Dybala rigoristi della Juventus"

Allegri, nella conferenza pre-Lazio, svela i rigoristi della Juventus: "Sono Cristiano Ronaldo e Dybala, il problema saranno le punizioni...".

Massimiliano Allegri ha scelto. Svelati i nomi dei rigoristi della Juventus: il tecnico lo fa in occasione della conferenza stampa che precede l'anticipo di lusso contro la Lazio.

Queste le sue parole, che sgombrano il campo da possibili dubbi: "I due rigoristi saranno Cristiano Ronaldo e Dybala". Nomi in un certo senso 'scontati', ma confermalo non fa mai male.

Diverso, invece, il discorso relativo ai calci piazzati: "Il problema è quando ci sarà una punizione - confessa Allegri - perché in 6 o 7 vogliono tirarla".

A quel punto, per l'allenatore livornese, l'imbarazzo della scelta sarà evidente: qualità in abbondanza e svariate frecce per il proprio arco, la Juve è pronta a far male anche su palla inattiva.