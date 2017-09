Allegri già pazzo di Matuidi: è lui il simbolo della Juventus

La Juventus non ci ha messo molto a scoprire le doti di Blaise Matuidi: il centrocampista francese è già un titolare inamovibile per Allegri.

La Juventus comanda la classifica della Serie A in compagnia di Inter e Napoli, ma forse solo adesso alla quinta giornata capiremo davvero il valore dei bianconeri contro un avversario di valore. La Fiorentina, squadra in crescita, metterà alla prova gli uomini di Allegri.

Con qualche infortunato di troppo in casa, la fortuna di Massimiliano Allegri, a sua detta, è quella di avere sempre a disposizione un giocatore come Blaise Matuidi. Appena arrivato dal PSG, non era chiaro se potesse diventare un titolare della squadra bianconera, ma adesso, complice anche l'infortunio di Khedira, il francese è un punto cardine della Juventus.

Dopo la vittoria contro il Sassuolo, che non ha lasciato soddisfatto Allegri, l'allenatore ha elogiato così Matuidi: "Blaise ha una qualità fantastica secondo me, sta zitto, corre e rincorre. Avere giocatori così in squadra è una fortuna, anche perché aiuta a raggiungere gli obiettivi".

Non ha ancora fatto sentire la sua presenza in zona-goal, ma non è certamente quello il suo compito; Matuidi aiuta in modo silenzioso, ma fondamentale, la libertà tattica di Pjanic, che infatti è sempre stato uno dei migliori in campionato. Corre per ripiegare in difesa, e corre anche per supportano la manovra con i suoi inserimenti verticali.

Allegri adesso lo consacra e se lo coccola, dato che probabilmente non ha in rosa un altro centrocampista con queste caratteristiche. Khedira è molto meno mobile rispetto a Matuidi, ma tornerà comunque molto utile a fine settembre, non appena recupererà dal suo infortunio. In attesa del tedesco, è il francese l'esempio da seguire per tutti gli altri giocatori della Juventus: parola di Allegri.