Allegri difende la Juventus: "Non siamo in difficoltà, sono sereno"

11:05 Condividi Chiudi

Massimiliano Allegri alla vigilia di Juventus-Crotone: "Domani se sta bene Mandzukic gioca, Khedira a riposo. Sono sereno, la condizione migliorerà".

La Juventus deve assolutamente tornare alla vittoria contro il Crotone dopo il brutto passo falso di Genova e il prezioso pareggio contro il Barcellona in chiave qualificazione agli ottavi di Champions League.

Massimiliano Allegri apre la consueta conferenza stampa della vigilia annunciando il ritorno di Mandzukic : " Domani gioca. Sicuramente non ci saranno Chiellini, Cuadrado, Bernardeschi e Khedira che riposerà . Howedes pouò essere una soluzione. In porta ci sarà Buffon. Douglas Costa? Sta crescendo, deve trovare continuità ma può spostare gli equilibri di una partita ".

Il tecnico invece non si sbilancia sul modulo: "I numeri? Evitiamo, cerchiamo di pensare di fare le cose giustamente in partita. Tra oggi e domani deciderà se giocare con due o tre centrocampisti. Matuidi fuori? Ha giocato molto all'inizio e aveva bisogno di recuperare. Bisogna gestire bene i giocatori, non sono tutti uguali".

Allegri poi assicura : "Non siamo in difficoltà, lo eravamo due anni fa. E anche lo scorso anno non giocavamo benissimo in questo periodo. Contro il Crotone abbiamo l'obbligo di vincere. Sono sereno perchè adesso abbiamo tempo, la condizione migliorerà e a livello caratteriale faremo grandi partite".

Quindi Allegri torna sulla partita contro il Barcellona : "Sono contento di quello che abbiamo fatto. Mercoledì abbiamo giocato con 4 giocatori offensivi, non spingevamo coi terzini ed eravamo a 3 nella costruzione di gioco. Ma soprattutto è questione di atteggiamento".

L'allenatore bianconero comunque non è preoccupato: per il prosieguo della stagione : "Siamo a un passo dalla qualificazione. Ad Atene abbiamo molte possibilità. Il Napoli sta facenco cose straordinarie, ma la stagione è lunga . A noi mancano due o tre punti".

Infine Allegri difende Alex Sandro , molto al di sotto delle aspettative: "Gli anni non sono tutti uguali, ritornerà ad essere un giocatore importante. Deve ritrovare la miglior condizione fisica e mentale. Contro il Barcellona è andato un pochino meglio. Pjaca ? Devo valutare meglio, è ancora indietro rispetto alle previsioni ".