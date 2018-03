Allarme Fiorentina: problema al ginocchio per Badelj

08:37 Condividi Chiudi

Milan Badelj è uscito prima dell'intervallo di Croazia-Messico a causa di un problema al ginocchio ancora da valutare, la Fiorentina è in ansia.

Non arrivano certo buone notizie dagli Stati Uniti per la Fiorentina che rischia di perdere Milan Badelj, divenuto peraltro capitano della squadra dopo la tragica scomparsa di Davide Astori.

Il centrocampista, che era sceso in campo da titolare nell'amichevole di stanotte tra Croazia e Messico, è stato costretto al cambio poco prima dell'intervallo a causa di un infortunio ancora tutto da valutare.

"Ha avuto un problema al ginocchio”, le poche parole pronunciate dal Ct Dalic al termine della partita e riportate da 'Violanews'. Parole che preoccupano non poco l'ambiente gigliato in attesa degli esami che saranno svolti appena Badelj tornerà a Firenze.

L'eventuale stop di Badelj infatti rappresenterebbe un bel problema per Pioli sia a livello tecnico che emotivo dato che, come detto detto, il croato è uno dei leader dello spogliatoio.

Per quanto riguarda le possibili alternative da schierare al posto di Badelj, invece, Pioli potrebbe lanciare l'ultimo arrivato Dabo che fin qui non ha ancora trovato molto spazio. Prima, però, bisognerà aspettare l'esito degli esami sperando ovviamente che per il croato non si tratti di nulla di grave. Firenze incrocia le dita.