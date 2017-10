Alla Juventus è sempre allarme infortuni: Khedira il più vicino al rientro

08:44 Condividi Chiudi

La Juventus contro la Lazio rischia di dover fare a meno anche di Barzagli e Mandzukic, l'unico infortunato che dovrebbe recuperare è Khedira.

Non arrivano certo buone notizie per Massimiliano Allegri che, durante la sosta, sperava di recuperare alcuni degli infortunati e invece alla ripresa rischia di ritrovarsi con un'infermeria ancora più affollata.

I problemi fisici accusati con le rispettive nazionali da Barzagli e Mandzukic infatti preoccupano la Juventus, che comunque conta di recuperare entrambi almeno per la decisiva sfida di Champions League contro lo Sporting.

L'articolo prosegue qui sotto

I due però dovrebbero saltare l'anticipo di campionato contro la Lazio, così come non ci saranno sicuramente neppure Howedes, De Sciglio, Marchisio e Pjanic. Assenze pesanti che vanno sommate alle condizioni non perfette dei sudamericani Bentancur, Cuadrado e Dybala che rientreranno a Torino solo poche ore prima della partita.

L'unico mezzo sorriso per Allegri, secondo quanto scrive 'La Gazzetta dello Sport', arriva da Khedira che dopo uno stop di un mese dovrebbe tornare a disposizione per la gara di sabato prossimo, mentre Pjanic punta a rientrare tre giorni dopo in Champions League.

Ancora da stabile infine la data del recupero per gli altri infortunati a partire da Marchisio, il quale procede nel suo lavoro personalizzato. Intanto dalla prossima settimana si rivedrà in gruppo Pjaca. Il suo ritorno tra i convocati comunque non dovrebbe avvenire prima di novembre.