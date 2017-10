Albiol confessa: "Sogno gli allenamenti di Sarri, è la prima volta in 32 anni"

Raul Albiol, al termine di Napoli-Inter, confessa di sognare gli allenamenti con Sarri: "E' la prima volta in 32 anni, più attenti dell'anno scorso".

Maurizio Sarri ha conquistato tutti soprattutto grazie al gioco offensivo proposto dal Napoli, eppure anche i difensori sembrano rapiti dal suo lavoro durante le sedute di allenamento.

Leggere per credere le parole di Raul Albiol, intervistato da 'Sky Sport' al termine della gara contro l'Inter: "Facciamo lo stesso lavoro da tre anni, anche quando dormo sogno il lavoro del mister, i movimenti. Sarri è il primo che mi fa questo effetto a 32 anni, non è mai troppo tardi".

Quindi Albiol ammette: "È stata una partita difficile, quella nerazzurra è una buona squadra e noi venivamo da una settimana dura nella quale abbiamo affrontato Roma e Manchester.

Se non puoi vincere è importante non perdere, specie contro una avversaria che è dietro in classifica La continuità di risultati è fondamentale se vogliamo vincere lo scudetto".

Il difensore spagnolo poi fa i complimenti all'Inter e assicura: "Ha un grande allenatore e grandi giocatori. Ora stanno giocando più di squadra rispetto agli altri anni. Sono dietro di noi, ma è una squadra che da qua alla fine sicuramente lotterà per i primi posti".

Infine Albiol spiega la maggiore solidità difensiva del Napoli: "Sono felice che ancora una volta non abbiamo preso goal, stiamo riuscendo a fare sempre una buona fase difensiva a differenza magari di quello che accadeva talvolta lo scorso anno, siamo più attenti e concentrati".