Al Milan manca un goleador: Kalinic, Cutrone ed Andrè Silva non bastano

09:52 Condividi Chiudi

Nel Milan di Montella manca un vero e proprio bomber: le prime 5 squadre della classifica di A possono invece contare su un goleador principe.

Uno dei problemi del Milan di Montella, che fatica in campionato (già cinque le sconfitte) a tenere il passo delle pretendenti ad un posto nella prossima Champions League, è sicuramente la scarsa vena realizzativa degli attaccanti.

Le punte a disposizione del Diavolo sono Nikola Kalinic, Andrè Silva e Patrick Cutrone. Dei 16 goal messi a segno dalla squadra solamente cinque sono state realizzate dalle punte: 3 goal per Kalinic (9 presenze e 616 minuti giocati), due per Cutrone (8 presenze e 290 minuti giocati). Nessuna segnatura per il giovane ex Porto, che però ha collezionato solamente 6 presenze per un totale di 322 minuti.

Questo andamento al di sotto delle aspettative ha diverse ragioni. In primis è da ascrivere all'incapacità della squadra di imbastire una manovra offensiva in grado di creare occasioni da goal, come dimostrano i numeri del match di Atene di giovedì (zero passaggi all'interno dell'area di rigore nel primo tempo e solamente due tiri nello specchio della porta in tutti i 90 minuti).

Prendendo soprattutto in considerazione Kalinic e Cutrone, è palese come ci si trovi di fronte a due attaccanti in grado di poter partecipare al gioco della squadra, facendola avanzare tenendo palla o con interessanti movimenti sia in uscita che in entrata, ma che hanno come caratteristica principale quella di essere letali principalmente negli ultimi metri.

Non è un caso che 13 dei 16 goal in A siano infatti arrivati all'interno dell'area di rigore. La mancanza di adeguati cross o di palloni filtranti li rende quindi ancor più prevedibili e facilmente controllabili dai difensori avversari.

Discorso a parte per Andrè Silva, che non ha ancora terminato quel percorso di crescita che ci si aspetta da un investimento così importante (38 milioni di euro): nel lusitano si intravedono le stimmate del campione, ma è ancora troppo avulso dal gioco corale della squadra e tenta troppo spesso delle giocate individuali che ne frenano l'efficacia.

In secondo luogo, non ce ne vogliano, nessuno dei tre elementi sopra menzionati, perlomeno per il momento (i due più giovani hanno ancora un tempo a disposizione) sembra avere le stimmate del goleador in grado di siglare 20-25 goal in campionato. E questa Serie A sta dimostrando sempre di più come vi sia estrema necessità di un finalizzatore di questo tipo per poter ambire alle posizioni che contano.

L'articolo prosegue qui sotto

Immobile, Dzeko, Higuain, Icardi e Mertens. Tutte le prime cinque squadre dell'attuale classifica hanno un bomber principe, che a Milanello in questo momento latita.

L'assenza di un elemento del genere non può che essere ascritta alla dirigenza. In una campagna di rafforzamento così dispendiosa doveva necessariamente esserci spazio per un giocatore capace di trascinare con alcune giocate (Suso, non essendo un finalizzatore, non può bastare) e coi suoi goal la squadra nei momenti di appannamento e difficoltà. In questo senso pesa il non essere riusciti a raggiungere quello che è stato per mesi l'obiettivo numero 1 di Mirabelli e Fassone, il giallonero Aubameyang.

Se gli verrà concesso altro tempo, spetterà quindi a Montella dover far fronte a questa ennesima pecca della squadra rossonera, la cui strada verso il raggiungimento di quel fatidico 4° posto che vale l'Europa che conta appare sempre più in salita...