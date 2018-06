Akinfenwa minaccia Sergio Ramos: rompe una scarpa su Twitter!

Il muscolosissimo Adebayo Akinfenwa pubblica un video virale su Twitter: "Ramos, sei fortunato che non ti affronterò mai, perché altrimenti...".

All'improvviso, ecco il calciatore più muscoloso del mondo. Ed è meglio che Sergio Ramos faccia attenzione alla propria incolumità, perché Adebayo Akinfenwa, pittoresco centravanti del Wycombe Wanderers, gliele ha promesse tramite social.

Canottiera, cappellino e muscoli in bella vista: il video postato dalla 'bestia' sul proprio profilo Twitter è già virale. Un video in cui, dopo le parole di fuoco di Roberto Firmino, anche lui se la prende con Ramos, che da giorni è al centro di una polemica infinita dopo quanto accaduto a Kiev nella finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool.

"Dunque, è trascorsa una settimana dalla finale di Champions League e io sono appena tornato dalle vacanze - le parole di un furioso Akinfenwa - Sergio Ramos, non solo hai costretto a uscire Salah, ma ora sento che hai provocato una concussione a Karius".

"Guarda fratello - prosegue Akinfenwa - non giocherò mai contro di te, perché non giocherò mai in Champions League, ma sei fortunato, perché se lo facessi...".

E lì, ecco il colpo di scena: Akinfenwa prende in mano una scarpa da calcio e la piega grazie alla forza dei propri possenti muscoli, anche se senza spezzarla. Quindi, una bella risata finale. Che brividi...