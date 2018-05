AIAC, Immobile è il giocatore dell'anno in Serie A

13:34 Condividi Chiudi

L'Associazione Italiana Allenatori ha votato l'attaccante della Lazio Ciro Immobile come giocatore dell'anno: la premiazione il 22 maggio.

L'incredibile score di 41 reti in 46 presenze per una stagione da urlo: Ciro Immobile è stato premiato come giocatore dell'anno in Serie A dall'Associazione Italiana Allenatori (AIAC). La consegna del trofeo è prevista per martedì 22 maggio a Napoli in occasione del Football Leader 2018.

Nonostante l'ultimo infortunio Immobile guida ancora la classifica marcatori del campionato italiano con 29 goal all'attivo. Il centravanti napoletano è stato premiato per "aver mostrato un eccezionale e impareggiabile fiuto del goal, riflesso di un talento indiscutibile e di una classe da campione purissimo, da erede dei più grandi bomber della storia del calcio italiano".

Il giocatore della Lazio riceverà una targa speciale con dedica da parte dell'amministrazione comunale di Napoli guidata dal sindaco Luigi De Magistris.

Uno speciale riconoscimento per Immobile, che potrebbe recuperare per l'ultimo decisivo 'spareggio Champions' contro l'Inter nell'ultima di campionato: l'ultima ecografia ha infatti evidenziato dei miglioramenti dopo la lesione al bicipite femorale della coscia destra dello scorso 29 aprile.