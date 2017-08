4-1 alla Juventus a Cardiff, Marotta pronto al riscatto: "Che delusione, ma io imparo..."

Marotta ha parlato del suo futuro e di quello del calcio: "Non mi vedo in un altro club, ma vorrei dare un contributo alla politica".

Ha vinto tutto in Italia più e più volte, fermandosi ad un passo dall'obiettivo europeo nel 2015 e nel 2015. E' diventato uno degli uomini più potenti del calcio italiano e un punto di riferimento per i giovani dirigenti. Ha fatto, fa e farà scuola: Beppe Marotta è uno dei segreti della rinascita della Juventus post Calciopoli.

Insieme e Paratici ed Agnelli l'amministratore delegato ha costruito una macchina da guerra che in Italia non ha eguali e a livello europeo, invece, è tornata tra le prime cinque: in attesa di provare, ancora una volta, a riscattare le finali di Champions perse contro Barcellona e Real Madrid.

"La delusione più grande di questo periodo è stata la finale di Cardiff" ha confessato Marotta a 'Il Sole 24 ore'. "Ma io tengo sempre a mente una frase di Nelson Mandela che dice Io non perdo mai: o vinco o imparo. E da quella esperienza abbiamo imparato alcune cose.

"Chiamiamolo il know-how che serve per ottenere certi trofei. Un mix di esperienza e di capacità di essere lucidi nei momenti topici. Per cui per noi la sfida riparte. Siamo ancora più determinati".

Marotta ha detto la sua anche sui maxi trasferimenti, con la Juventus ad esempio capace di spendere 90 milioni per Higuain: "Il calcio d’élite sarà sempre più una forma di entertainment. I calciatori migliori saranno sempre più delle star dello show business.

Vivranno di ingaggi temporanei, come gli attori del cinema, quasi senza più vincoli contrattuali, se non per quel dato spettacolo o per quella data manifestazione. Possiamo non desiderarlo come innamorati del calcio, ma l’economia mondiale spinge in questa direzione".

Ma dove sarà il futuro di Marotta? Unico amore, bianconero: "Di certo non mi vedo in un altro club. Piuttosto vorrei dare un contributo alla politica sportiva, mettere a disposizione la mia esperienza per provare a salvaguardare almeno nel calcio non di vertice quella valenza sociale ed etica che fa dello sport qualcosa di imprescindibile". Vedremo.