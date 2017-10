3-4-3 bocciato contro la Macedonia: ma la BBC dell'Italia può essere necessaria

Difesa a tre negativa contro la Macedonia, ma alla lunga può essere decisiva: sopratutto se non c'è tanta qualità in avanti.

Pioggia di fischi. L'Italia pareggia con la Macedonia e blinda un inutile (per ora) secondo posto del girone G. Ma non stacca ancora il pass per i play-off, in quanto gli azzurri non hanno ancora la certezza aritmetica di rientrare tra le migliori seconde e, dunque, di ottenere lo spareggio per i Mondiali di Russia 2018. Buffon e compagni allo 'Stadio Olimpico – Grande Torino', non convincono: gioco lento e prevedibile, segnali sempre più negativi e, soprattutto, idee annebbiate.

Fondamentale per Ventura, in vista degli impegni che contano, ottenere buone notizie dall'infermeria; per un motivo o per l'altro, infatti, l'allenatore genovese non è ancora riuscito a proporre l'undici base. Insomma, imprescindibile cercare lo splendore tecnico-tattico in vista dell'eventuale dentro o fuori.

La sensazione è che, al netto dell'esperimento proposto contro la Macedonia, l'ex tecnico del Torino voglia tornare al suo vecchio amore: 4-2-4. Sistema di gioco che, tra alti e bassi, ha regalato la seconda piazza. Tuttavia, parafrasando le parole venturiane, l'idea è quella di costruire un progetto a lungo termine e, di conseguenza, sconfessare certe idee potrebbe rappresentare un grosso azzardo.

Detto questo, in una gara apparentemente non probante, il 3-4-3 ha risposto negativamente. Certi interpreti devono ancora crescere sensibilmente e, soprattutto in difesa, i meccanismi non appaiono chirurgicamente oliati come ai vecchi tempi. Anche se, alla lunga, la BBC potrebbe rivelarsi la necessaria soluzione. Vuoi perché ha segnato un'epoca alla Juventus; vuoi perché vantare un solido pacchetto arretrato è sempre cosa buona e giusta. A maggior ragione se non hai tanta qualità in avanti.

Da segnalare, per rimanere in tema, un altro contributo da bocciare targato Bonucci, verosimilmente condizionato dal momento no del Milan.

Ventura, criticato in lungo e in largo per le ultime uscite, continua a profondere grande tranquillità. Dalla sua un contratto rinnovato fino al 2020 e la stima della Figc. Il presidente di quest'ultima, Carlo Tavecchio, nello scorse settimane ha rilasciato dichiarazioni esplicite: “Abbiamo prolungato per dare al c.t. un prestigio da spendere nei confronti dei giocatori”. Guai, però, a non centrare la missione Mondiale: “Una non qualificazione la riterrei un'apocalisse, noi però ci andremo”. Ed è quello che speriamo tutti.