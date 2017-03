Spalletti-Totti, ci risiamo? I tifosi della Roma non digeriscono lo 'scarso' utilizzo

I tifosi della Roma non hanno nascosto il proprio disappunto per il trattamento riservato da Spalletti a Totti. Contro la Lazio 'appena' 10 minuti.

Ci vuole poco a far emergere dei malumori in un ambiente dove tutto procedere nel migliore dei modi. Anche un solo risultato negativo. Come la sconfitta nel derby contro la Lazio di mercoledì sera, che rischia di estromettere la Roma dalla Coppa Italia.

Dissapori legati non tanto al risultato ed alla prestazione della squadra, alla quale poco si può rimproverare se non aver incappato in una giornata negativa, quanto più al presunto scorretto utilizzo di Francesco Totti.

I 10 minuti, tra ultimissime battute del secondo tempo e recupero, concessi da Spalletti non hanno fatto piacere all'ambiente capitolino ed in particolare ai tifosi. Totti è un'icona, un giocatore da trattare con i guanti.

Per molti, a quel punto, sarebbe stato più opportuno non mandarlo proprio in campo. Ma il calcio non è gioco per sentimentalisti. Questo comporterà una nuova frattura tra tecnico e numero? Difficile. La città, comunque, ha già deciso da che parte stare.