Derby alla Lazio, Lulic ricorda il 26 maggio 2013: buongiorno col segno 2

Senad Lulic, autore del goal che permise alla Lazio di battere la Roma nella finale del 2013, dà il buongiorno col segno due su Instagram.

Stavolta non ha giocato causa squalifica ma il Derby non sarà mai una partita come le altre per Senad Lulic che, grazie al goal siglato nella finale di Coppa Italia del 2013, resterà nella storia della Lazio.

Buongiorno Un post condiviso da Senad Lulic (@senad.lulic) in data: 2 Mar 2017 alle ore 01:36 PST

Il terzino bosniaco infatti, all'indomani della vittoria biancoceleste nella gara d'andata, ha regalato un buongiorno sicuramente particolare a chi lo segue su Instagram pubblicando una sua foto del 26 maggio di quattro anni fa.

A balzare agli occhi di molti però è stato soprattutto il fatto che nella foto Lulic faccia proprio il gesto del due, come i goal subiti ieri dalla Roma. Solo un caso o uno sfottò da stracittadina?