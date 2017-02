Stadio della Lazio, avanti con Tiberina: "Non ci aspettiamo due pesi e due misure"

Il responsabile della comunicazione biancoceleste parla del progetto Lazio per lo stadio di proprietà: "La Roma non ha accolto altre ipotesi".

Primi passi verso lo stadio della Roma, in attesa che vengano mossi quelli verso l'altro, quello che permetterebbe alla Lazio di abbandonare l'Olimpico. Si parla solamente di stadi di proprietà in città, la Capitale è ormai preda della corsa alla costruzione dei nuovi impianti.

A parlare a proposito della voglia biancoceleste di giocare in uno stadio di proprietà è Arturo Diaconale, responsabile della comunicazione biancoceleste, che su 'Repubblica' ha ricordato l'unica opzione per la società di Lotito: "E' legato alla Tiberina. Non mi pare che la Roma abbia accolto altre ipotesi, non ci aspettiamo due pesi e due misure".

C'è da considerare il rischio idrogeologico, che andrebbe rivisto anche in virtù di quanto deciso per l'area di Tor di Valle. Area in cui dovrebbe sorgere lo stadio della Roma. La Lazio non ha intenzione di cambiare progetto, l'opzione Flaminio rimane sempre più lontana e irrealizzabile da parte dei biancocelesti.

Potrebbero essere proposte le aree di Tor Vergata o di Montespaccato, ma non è da escludere l'ozpione Fiumicino. Il sindaco si è infatti detto disponibile ad aprire un discorso riguardante un terreno vicino alla Fiera di Roma.

A proposito dello stadio ha parlato anche il direttore spotivo Igli Tare, che come tutti i tifosi della Lazio non attende altro che novità in tal merito: "Stiamo aspettando da tantissimo tempo di fare lo stadio. Siamo tutti un po’ in ritardo ma meglio tardi che mai. Noi siamo pronti, adesso dobbiamo aspettare tutti i permessi".

Ma per quale motivo la Lazio punta sulla Tiberina? Semplice, il nuovo Stadio delle Aquile potrebbe sorgere in quell'area perchè patron Lotito possiede dei terreni proprio in quella zona. Questi sarebbero l'ideale per una serie di infrastrutture, che come nel caso della Roma, dovrebbero essere legate alla realizzazione dello stadio.

Il progetto che con molta probabilità verrà presentato dalla Lazio risale al 2005: con alcune modifiche, ovvio, ma tale prevedeva un impianto con circa 40.000 posti, un museo biancoazzurro, bar, negozi e un’ampia area commerciale. Così da avvicinarsi alle altre squadre che già possiedono uno stadio di proprietà: prerogativa essenziale per competere al top.