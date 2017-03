Sebastiani su Verratti: "Era quasi del Napoli, poi disse di essere juventino..."

Sebastiani su Verratti: "De Laurentiis mi rinchiuse alla Filmauro per farmi firmare il passaggio al Napoli, poi Marco disse di essere tifoso Juve".

Nella giornata di lunedì il suo procuratore Donato Di Campli, ha confermato che anche in futuro il centrocampista italiano Marco Verratti, a meno che non sarà il club a pensarla diversamente, resterà uno dei punti fermi del Paris Saint Germain.

Nel corso di un intervento a Radio Kiss Kiss il suo ex presidente ai tempi del Pescara, Sebastiani, ha invece ammesso che il giocatore, prima di approdare in Francia, è stato ad un passo dal diventare un giocatore del Napoli: "Verratti al Napoli? Pensate che simpaticamente De Laurentiis mi voleva imprigionare nel suo ufficio della Filmauro per farmi firmare il passaggio di Marco al Napoli, poi ci fu una dichiarazione di Verratti che diceva di essere tifoso della Juve e la trattativa si fermò".

Qualche parola anche su Insigne: "Già da quando era con noi al Pescara si era capito che stavamo parlando di un top player. Ha dimostrato di poter fare ai massimi livelli quello che è riuscito a fare anche nelle serie inferiori. Merita tutto il successo che sta avendo e spero che possa continuare in questo modo".