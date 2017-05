Calciomercato Inter, già pronto l'assalto decisivo a Berardi: ma occhio alla concorrenza

L'Inter tenterà l'assalto decisivo al Sassuolo per Berardi solo quando avrà ottenuto il benestare del nuovo allenatore. Occhio a Premier e Bayern.

Il match in programma domenica alle ore 12.30 allo stadio San Siro tra Inter e Sassuolo rappresenterà uno spartiacque decisivo per la carriera di Domenico Berardi.

Il ragazzo classe 1994 è oramai da tempo tra gli obiettivi di mercato della società nerazzurra, che probabilmente, dopo l'incontro avvenuto in settimana tra Ausilio e il ds neroverde Carnevali per cercare di capire quali siano i margini della trattativa (sfumata la scorsa estate per il blocco imposto dal patron Squinzi), prenderà una decisione nei suoi confronti solamente quando verrà scelto il nuovo allenatore della squadra lombarda.

Ottenuto il benestare del nuovo tecnico, secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, Ausilio partirà definitivamente all'assalto di Mimmo, con il quale c'è già un accordo di massima su durata del contratto ed ingaggio. Berardi è da sempre un tifoso nerazzurro ed ha già dato la sua parola al direttore sportivo meneghino.

Ci sarà però da lottare per il prezzo, attualmente fissato intorno ai 40 milioni di euro, con Suning disposta invece a non spenderne più di 30. A sbloccare la trattativa l'inserimento come contropartita tecnica di Caprari, che tanto piace al presidente della Mapei, o una prestazione super in occasione del match di domani, proprio davanti agli occhi della dirigenza asiatica.

Al contempo l'Inter dovrà guardarsi dalla concorrenza della Premier (sono giunti osservatori del Tottenham, Chelsea, United e Liverpool) e da quella del Bayern Monaco.