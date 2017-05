Il Chelsea si prepara già per la Champions: Bonucci con Morata

Col titolo in tasca, il Chelsea inizia già a pensare alla prossima stagione: Bonucci primo obiettivo di Conte per la difesa, Morata per l'attacco.

A poche ore dalla vittoria ottenuta in casa del West Bromwich Albion, il Chelsea pensa solo e soltanto a festeggiare. Un sentimento che durerà ancora per qualche giorno, prima che la dirigenza si rimetta al lavoro: c'è da costruire la squadra della prossima stagione.

Qualcosa cambierà nella rosa di Antonio Conte, sia in termini qualitativi che quantitativi. L'italiano ha giocato più o meno sempre con lo stesso 11, variando poco e comunque non disponendo di alternative particolarmente qualitative. Ecco perché ora vuole alzare l'asticella, pensando alla stagione che riporterà il Chelsea a giocare in Champions League.

Il primo settore da rinforzare, in questo senso, è la difesa. Capitan Terry lascerà al termine del campionato e Conte sa già su chi vorrebbe contare: come scrive la 'Gazzetta dello Sport', è sempre vivo l'interesse per lo juventino Leonardo Bonucci, con il quale il rapporto è stato fortificato dagli anni trascorsi insieme prima a Torino e poi in Nazionale. Il piano B è Virgil van Dijk, del Southampton.

Se in mezzo al campo non tramonta l'idea Radja Nainggolan, nonostante il belga abbia detto negli scorsi giorni che rimanere a Roma "è stata una scelta di vita", in attacco il primo obiettivo ha sempre il solito nome e cognome: Alvaro Morata.

Non è più un mistero che lo spagnolo compaia da tempo nella lista degli acquisti del Chelsea. Oggi panchinaro al Real Madrid, domani - chissà - degno sostituto di Diego Costa, per il quale continuano a cantare le sirene cinesi: un bel salto in avanti.