Calciomercato, continua la corsa Milan-Roma per Kessiè: Diavolo un passo avanti

Milan e Roma continuano la loro sfida per assicurarsi l'ivoriano dell'Atalanta Kessiè: i rossoneri conservano ancora un piccolo vantaggio sulla Lupa.

Nell'Atalanta che stasera scenderà in campo contro il Milan per giocarsi la qualificazione alla prossima Europa League Franck Kessiè partirà dalla panchina.

Il centrocampista ivoriano non ha del tutto smaltito il guaio al polpaccio che gli ha fatto saltare la trasferta di Udine e per questo motivo farà staffetta con un ex rossonero, Cristante.

Come noto i rossoneri sono fortemente interessati al ragazzo, nei confronti del quale si sta sviluppando un vero e proprio testa a testa con la Roma. Il Diavolo, così come i giallorossi, ha l'accordo economico con la Dea sulla base di 28 milioni di euro.

Ad essere diversa, ed a far propendere in questo momento la bilancia dalla parte del club di Via Aldo Rossi, è l'offerta economica al giocatore, 2 milioni di euro a stagione per 5 anni.

Al contempo non è però da sottovalutare come la dirigenza bergamasca sia fortemente attratta dall'ipotesi Capitale per il fatto che si è valutato l'inserimento nella trattativa dei due giovani Marchizza e Tumminello, che piacciono tanto a Gasperini.

Nell'ultima settimana non ci sono state novità di rilievo: un segnale positivo per il Milan, forte anche della mancata presentazione del procuratore del giocatore Atangana all'appuntamento con la Roma e della mancata fissazione di nuovi incontri.