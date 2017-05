Calciomercato, l'idea del Napoli: Dolberg da Sarri nel 2018

Il Napoli ha proposto all'Ajax una soluzione interessante: prendere Dolberg e lasciarlo un altro anno ad Amsterdam. L'agente frena: "Nessun contatto".

Un goal all'andata, un altro (bellissimo) al ritorno: se qualcuno nutriva ancora dei dubbi nei confronti di Kasper Dolberg è stato zittito dalla risposta del gioiellino danese, protagonista in entrambe le semifinali di Europa League contro il Lione.

Di dubbi, il Napoli non ne ha mai avuti. Da tempo guarda con particolare interesse al centravanti dell'Ajax, sulla falsariga di una politica di mercato che ha già portato in Campania giovani di valore come Rog e Diawara, e ora prova ad accelerare per battere una concorrenza già particolarmente folta.

Secondo il 'Corriere dello Sport', il club azzurro si è incontrato con il direttore sportivo degli olandesi Marc Overmars per parlare proprio di Dolberg. Un summit andato in scena qualche tempo fa e nel quale Cristiano Giuntoli ha inoltrato al collega una proposta precisa: prendere il diciannovenne danese e lasciarlo ad Amsterdam ancora un altro anno.

Un'idea con la quale il Napoli sta tentando di portarsi in vantaggio sugli altri club europei interessati a Dolberg: in questo modo l'Ajax potrebbe contare per un'ulteriore stagione sul proprio attaccante, il quale dal canto suo proseguirebbe la propria crescita in attesa di misurarsi con la Serie A nel 2018.

Ieri, in ogni caso, l'agente del giocatore ha negato ogni contatto tra le parti: "Né tra Dolberg e il Napoli, né tra gli azzurri e l'Ajax", ha detto a 'Radio Crc' Jens Steffensen, aggiungendo però di "apprezzare molto il calcio di Sarri". Un calcio che sembra costruito ad hoc per il giovane danese.