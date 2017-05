Tra campo e calciomercato: Juventus a Roma anche per Paredes

Già cercato a gennaio, Leandro Paredes rimane nelle mire della Juventus: alternativa a Tolisso, sarà l'osservato speciale del posticipo dell'Olimpico.

Roma contro Juventus. Il campionato può decidersi sotto i riflettori dell'Olimpico. Ma non solo: quella di domani sera sarà per i due club anche l'occasione per parlare di mercato, a quasi un anno dal trasferimento a Torino di Miralem Pjanic.

Come rivela 'Tuttosport', i bianconeri non hanno perso d'occhio uno dei talenti a disposizione di Spalletti: Leandro Paredes. Peraltro certamente titolare al fianco di De Rossi, stante la squalifica che ha tolto di mezzo Strootman dopo il derby contro la Lazio.

Paredes, del resto, era stato già cercato con particolare insistenza dalla Juventus a gennaio: fino all'ultimo giorno del mercato invernale il passaggio a Torino dell'argentino era dato come possibile, salvo dissolversi in un nulla di fatto.

L'ex empolese ha, rispetto al francese Corentin Tolisso, un vantaggio non indifferente: il costo inferiore. La Roma lo valuta sui 25 milioni, una ventina in meno rispetto al centrocampista del Lione che pure continua a essere osservato con particolare interesse dalla dirigenza torinese.

Domani sera, dunque, Paredes avrà una doppia missione davanti alla difesa: aiutare la Roma a posticipare l'inevitabile scudetto della Juventus e, chissà, mettersi in mostra al cospetto della Juventus. Sarà lui il nuovo Pjanic?