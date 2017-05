Belotti numero 9 del Milan? Gelo da Torino: "Non è un top club"

Belotti è il sogno per l'attacco del Milan 2017/18 ma da Torino gelano le speranze rossonere: "Via solo per un top club che gioca la Champions".

Pato, Torres, Destro, Matri, Luiz Adriano, Lapadula. Dopo l'addio di Inzaghi la maglia numero 9 del Milan non ha trovato il degno successore di SuperPippo ma ora i tifosi rossoneri, grazie al cambio di proprietà, tornano a sognare un nome in grado di accendere la fantasia.

L'indiziato principale negli ultimi giorni è Andrea Belotti, tanto che sui social spopola l'hasthag #belottimilan nella speranza che la società affondi il colpo col Torino che però ha da poco rinnovato il contratto al suo bomber fissando una clausola rescissoria da 100 milioni valida solo per l'estero.

In realtà il Milan ha sondato la pista che porta a Belotti trovando però di fatto un muro in Petrachi che, ai microfoni di 'Sportitalia', ha spiegato: "Non scenderemo a compromessi sul prezzo di 100 milioni. Belotti ha le idee chiare. O trova una squadra straniera che punti a vincere il titolo e la Champions, altrimenti no. Solo con l’estero e con i cento milioni è libero di andarsene. Squadra italiana? Difficile".

Quando gli si chiede del Milan Petrachi sottolinea: "Non s’è parlato di Belotti, né di soldi per lui. Anche perché il Milan al momento non è un top club, con le caratteristiche che Belotti potrebbe essere indotto a considerare valide per un trasferimento".

La sensazione insomma è che Belotti, capace di segnare in una sola stagione 14 goal in più di Pato, Torres, Destro, Matri e Luiz Adriano messi insieme, sia destinato a restare solo un sogno per il Milan. A meno di clamorosi colpi di scena.