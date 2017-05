Calciomercato, Milan sul post Deulofeu: tutto sul Papu Gomez

Milan su Alejandro Gomez, che può arrivare in caso di ritorno a Barcellona di Deulofeu. Caccia al nove: tra Morata e Aubameyang l'occasione è Kalinic.

Mateo Musacchio è praticamente realtà, per Franck Kessié e Ricardo Rodriguez i passi avanti degli ultimi tempi inducono all'ottimismo. Non sta perdendo tempo il nuovo Milan, che attende solo di concludere l'ennesima stagione mediocre per gettarsi a capofitto sul mercato.

Tre profili di alto livello per la rosa che verrà. L'allenatore dovrebbe essere ancora Vincenzo Montella, più volte confermato dai vertici societari, ma molto altro cambierà. A cominciare dal 'nove' rossonero: rimasto a gennaio nonostante le voci insistenti di addio, ma autore di un'annata a due facce, Carlos Bacca è destinato a lasciare il posto a un altro centravanti.

Chi sarà? Questo devono valutare l'ad Fassone, il ds Mirabelli e lo stesso Montella. Probabilmente non si tratterà di Edin Dzeko, perché la Roma non vuole disfarsene e perché l'allenatore campano ha confessato di preferire "gli attaccanti piccoli perché sono più furbi". Anche se è ironico che domenica propro il bosniaco abbia risposto a tale affermazione con una doppietta nel devastante 4-1 conquistato dalla Roma a San Siro.

I sogni del Milan si chiamano sempre Alvaro Morata e Pierre-Emerick Aubameyang. Entrambi di nome, entrambi profili internazionali. Entrambi, però, costosissimi. Ed ecco perché, come spiega 'Tuttosport', i rossoneri potrebbero virare su Nikola Kalinic, che ha una clausola di 50 milioni ma per 25-30 potrebbe essere ceduto. Montella ha già dato il proprio ok.

L'altro obiettivo sensibile per l'attacco si chiama Alejandro Gomez. Il Papu dell'Atalanta, splendido protagonista della stagione dei bergamaschi. Se, come sembra, Deulofeu tornerà al Barcellona, il Milan andrà dritto su di lui. Che peraltro conosce benissimo Montella: ha già lavorato con lui da Catania e lo avrebbe fatto anche a Firenze, se il trasferimento dal Metalist non si fosse arenato all'ultimo.

Colpi offensivi 'finanziati' da qualche cessione di elementi su cui il Milan pensa di non contare per la prossima stagione: lo stesso Bacca in primis, e poi Gustavo Gomez, Poli, Vangioni. Oltre a Diego Lopez e Niang, che con ogni probabilità saranno riscattati da Espanyol e Watford.