Calciomercato Roma, pericolo inglese: Liverpool su Salah

Alternativa a Brandt, anche Mohamed Salah è entrato nelle mire del Liverpool: ma la Roma non vuole cedere l'egiziano. Klopp pensa anche a Chamberlain.

In Premier League non ha praticamente lasciato traccia, diversamente da quanto fatto nella nostra Serie A, ma Mohamed Salah può comunque vantare più di un estimatore Oltremanica. Uno dei quali, il Liverpool, sta pensando anche a lui per la prossima stagione.

Alla ricerca di un esterno offensivo, Jürgen Klopp ha messo nel mirino l'egiziano, autore fino a questo momento di 13 goal in campionato dopo i 14 della scorsa stagione. Operazione comunque complicata, perché le richieste della Roma sono alte e perché il club giallorosso non è in ogni caso intenzionato a lasciar partire uno dei suoi migliori giocatori.

Salah è comunque un'alternativa all'obiettivo principale del Liverpool: Julian Brandt, gioiello del Bayer Leverkusen. Il quale non sta però vedendo di buon occhio la prospettiva di vestire la maglia rossa, in quanto sa bene che non gli sarebbe garantito un minutaggio regolare come in Germania.

Alle porte ci sono infatti i Mondiali russi, in programma nel 2018 e dunque al termine della prossima stagione: il 21enne Brandt, titolare a Leverkusen, dovrebbe affrontare una concorrenza spietata alla corte del connazionale Klopp, e teme dunque di scalare nelle gerarchie di Löw perdendo così il treno per Mosca.

Ecco perché il Liverpool sta valutando anche Salah, che ha caratteristiche e piede diversi da Brandt ma gioca nella stessa fetta di campo. Un interesse che in realtà è antico: già a gennaio 2014, quando il mancino giocava a Basilea, i Reds avrebbero voluto portarlo in Inghilterra. Ma il Chelsea era stato più bravo e più abile dei rivali, riuscendo a mettere le mani sull'attuale romanista.

Come detto, un trasferimento di Salah a Liverpool appare però al momento piuttosto complicato. Più facile per Klopp è arrivare ad Alex Oxlade-Chamberlain, esterno dell'Arsenal, se non altro per un motivo: il contratto dell'inglese scade nel giugno del 2018. Per lui, il club del Merseyside sarebbe disposto a spendere 20 milioni di sterline.